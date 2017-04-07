В Москве BMW затонул в пруду. Видео
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На юго-востоке Москвы произошло ДТП, в результате чего автомобиль BMW съехал в пруд и затонул. Двое пострадавших эвакуированы вертолетом в городскую клиническую больницу.
На юго-востоке Москвы столкнулись автомобили Hyundai и BMW. В результате ДТП BMW съехал в пруд и затонул, передает агентство "Москва".
Двое пострадавших доставлены вертолетом санитарной эвакуации в городскую клиническую больницу.
"Вертолет Московского авиационного центра забрал с места аварии двух пострадавших в городскую клиническую больницу номер 15, одна из них женщина", - передает ТАСС.
Авария произошла на пересечении Батайского проезда и улицы Маршала Голованова.
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