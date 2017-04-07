ТРЦ "Афимолл Сити" эвакуировали из-за угрозы взрыва в Москве

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Посетителей и персонал ТРЦ "Афимолл Сити" в столице эвакуировали из-за поступившей информации о бомбе. Все мероприятия по выводу людей из здания проведены успешно и в кратчайшие сроки. В настоящее время "Афимолл Сити" обследуется правоохранительными органами.

Правоохранительные органы эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ "Афимолл Сити" из-за поступившей информации о бомбе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании AFI Development.

"Компания AFI Development подтверждает факт эвакуации посетителей и персонала "Афимолл Сити" в связи с поступившей в органы МВД информацией о якобы заложенной бомбе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эвакуация проведена успешно и в кратчайшие сроки. В настоящее время здание обследуется правоохранительными органами.