В РДКБ для детей построили "звездный городок"

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Звездный городок построили для пациентов Российской детской клинической больницы в Москве.

Настоящих космонавтов ждут в гости пациенты Российской детской клинической больницы. "Звёздный городок" уже построили прямо в холле клиники в рамках благотворительной акции "День героя". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Космические корабли сделали из картона, а затем сами дети с вдохновением настоящих художников разрисовывали ракеты, загадывали желания, ну а главное - заходили "на борт" и отправлялись в воображаемое путешествие по Вселенной.

Почувствовать себя покорителями космоса маленьким пациентам помогали аниматоры.