Глава Минсельхоза видит угрозу экспорту продукции в укреплении рубля

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Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает, что усиление рубля может угрожать экспорту сельскохозяйственной продукции.

Укрепление рубля угрожает экспорту сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

"Один из факторов риска - это усиление рубля. Подвергает риску экспортные позиции", - сказал он.

По его словам, в 2017 году экспорт сельхозпродукции сохранится на уровне 17 миллиардов долларов. Кроме того, Ткачев отметил, что поддержка агропромышленного комплекса в 2018 году может составить 250 миллиардов рублей.

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