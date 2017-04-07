В Москве у сообщника петербургского террориста нашли тротиловые шашки

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В квартире у подозреваемого в причастности к взрыву в петербургском метро Содика Ортикова нашли две тротиловые шашки и гранату Ф-1. Ранее следствие попросило отправить уроженца Таджикистана под стражу.

В Москве в квартире у подозреваемого в причастности к взрыву в петербургском метро Содика Ортикова нашли боеприпасы. Как передает "Интерфакс", речь идет о двух тротиловых шашках, а также гранате Ф-1. Об этом сказал следователь на заседании Басманного суда 7 апреля.

Ранее следствие попросило отправить Ортикова под стражу. Сам он заявляет, что непричастен к преступлению.

Подозреваемый является гражданином Таджикистана 1978 года рождения. В российской столице он работал поваром в кафе.

Накануне, 6 апреля, официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что в четверг по факту теракта в метро Санкт-Петербурга задержаны восемь человек. Двое из них – в Москве.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно СВУ было найдено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек, в том числе, смертник.

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