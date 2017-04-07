В Курской области при прокладке водопровода нашли останки 15 человек

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В Курске в ходе работ по прокладке водопровода нашли останки 15 человек. Среди обнаруженных скелетов есть, в том числе, детские. Как сообщили в Следственном комитете, давность захоронения будет определена в ходе экспертизы. По данному факту проводится доследственная проверка.

Во время прокладки водопровода в селе Клюква в Курской области обнаружили останки 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР региона.

По данным ведомства, среди найденных скелетов есть детские. По данному факту проводится доследственная проверка.

"Все найденные человеческие останки направлены на медико-криминалистическое исследование, которое сможет установить давность захоронения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СКР.

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