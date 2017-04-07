Лукашенко: Россия не готова строить Союзное государство с Белоруссией

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Александр Лукашенко заявил, что Россия не готова к созданию полноценного Союзного государства с Белоруссией. Причина кроется в экономическом неравноправии белорусов и россиян.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российское руководство в том, что оно не готово к созданию Союзного государства, передает ТАСС слова белорусского лидера.

"Мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство", - сообщил Лукашенко.

По мнению главы республики, страны должны были провести референдум и создать общую конституцию, но этого не произошло. Вместо этого Россия и Белоруссия "повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать".

Лукашенко считает, что Белоруссии и России надо не создавать друг другу проблемы, а совместно противостоять внешним вызовам, создать равные условия для производства и рынка.

"Какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия?", - спрашивает Лукашенко.

Договор о создании Союзного государства был подписан между Россией и Белоруссией в декабре 1999 года, ратифицирован в январе 2000 года. Созданное надгосударственное образование должно создавать единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство между Россией и Белоруссией.

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