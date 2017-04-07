В Стокгольме грузовик въехал в толпу
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Грузовик въехал в толпу в Стокгольме. В результате инцидента есть пострадавшие. Полиция уже оцепила место происшествия. По предварительным данным, погибли три человека.
В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей. В результате происшествия есть пострадавшие, передает "Интерфакс".
First image of Sweden Truck Accident @France24_en @ZoieOBrien_ #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/KDGRghKXol— Dennis Wecker (@dennis_wecker) 7 апреля 2017 г.
Этот наезд произошел на пешеходной улице. По данным Reuters, полиция уже оцепила место происшествия.
По данным ТАСС, погибли трое.