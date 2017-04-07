16:10, 07 апреля 2017

В Стокгольме грузовик въехал в толпу

Теги:  автомобиль  швеция  Происшествие

Грузовик въехал в толпу в Стокгольме. В результате инцидента есть пострадавшие. Полиция уже оцепила место происшествия. По предварительным данным, погибли три человека.

В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей. В результате происшествия есть пострадавшие, передает "Интерфакс"

Этот наезд произошел на пешеходной улице. По данным Reuters, полиция уже оцепила место происшествия.

По данным ТАСС, погибли трое.  

Другие новости

В других СМИ