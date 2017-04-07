В Сети появилось видео с места наезда грузовика на людей в Стокгольме

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В центре шведской столицы в пятницу грузовик протаранил множество людей. По официальным данным, погибли два человека. Между тем СМИ сообщали о трех жертвах ЧП. Местные власти не исключают версию теракта.

Шведские СМИ сообщают, что грузовик, сбивший группу людей в Стокгольме, двигался на скорости 100 километров в час. По разным данным, жертвами происшествия стали два или три человека. Окончательных данных о пострадавших пока нет.

Между тем в соцетях распространяют фото и видео с места происшествия. Власти считают, что это мог быть теракт.