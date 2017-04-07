Премьер-министр Швеции назвал терактом наезд на толпу в Стокгольме

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Стефан Левен назвал наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма терактом. По последним данным, в результате происшествия в столице Швеции погибли трое человек и еще восемь ранены.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом инцидент с наездом грузовика на толпу людей в центре Стокгольма. Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

"Швеция подверглась нападению. Это ужасный акт терроризма. Все наши мысли сейчас с семьями погибших", - сказал Левен. Премьер-министр также отметил, что правоохранительные органы задержали одного подозреваемого в данной атаке.

По последним данным, шведская полиция подтвердила гибель трех человек в результате происшествия. В правоохранительных органах отметили, что еще восемь человек ранены.

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