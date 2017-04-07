Медведев: США готовы бороться с Асадом на грани боестолкновений с Россией

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Администрация президента США Дональда Трампа готова бороться с законными властями Сирии "на грани боевых столкновений с Россией". Об этом заявил премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев. По его словам, это говорит о том, что политическая машина США сломала предвыборные обещания главы Белого дома за 2,5 месяца.

Атака США на аэродром "Шайрат" в Сирии показывает, что администрация президента этой страны Дональда Трампа вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с запрещенным в России "Исламским государством", готова бороться с законными сирийскими властями. При этом, Вашингтон идет на это в жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН, а также с нарушением собственных процедур, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, глава правительства утверждает, что президент США Дональд Трамп делает это "на грани боевых столкновений с Россией".

По его словам, никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но "все же есть пределы приличия". "За ними абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений. И, конечно, отрадно для террористов.", - подчеркнул российский премьер.

По мнению главы российского правительства, Трамп и его администрация своей военной акцией доказала свою "несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент".

"Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца", - написал Дмитрий Медведев.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс. В российском Минобороны сообщили, что в результате были уничтожены шесть стоявших на ремонте самолетов ВВС Сирии, а также столовая. Погибли как минимум четыре человека, судьба двоих остается неизвестной.

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