Эксперты об ударе США по Сирии: Трамп поддался давлению Вашингтона

Теги: сша обстрел трамп Сирийский конфликт

США нанесли ракетный удар по Сирии. Американские ВВС выпустили из акватории Средиземного моря 59 крылатых ракет Tomahawk по базе в районе Хомса, откуда, как считают в Вашингтоне, могли быть организованы атаки с использованием химоружия.

Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии за то, что 4 апреля в сирийской провинции Идлиб произошёл инцидент с химическим оружием, в результате которого, как сообщил детский фонд ООН, погибли сотни мирных жителей, из них по меньшей мере 27 детей, еще более 500 человек были тяжело ранены, передает "ТВ Центр".

5 апреля президент США обвинил сирийского лидера Башара Асада в "преступлении против человечности" и заявил, что его отношение к Сирии и Асаду очень сильно изменилось. Реакция Трампа была бы вполне понятна, если бы ни один важный нюанс. Международного расследования того, что случилось, до сих пор не было. Поэтому любые обвинения Асада и вообще кого бы то ни было на данный момент можно назвать исключительно голословными. И более того, Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии без согласования с Конгрессом, международным сообществом и без мандата ООН.

"Это акт агрессии под абсолютно надуманным предлогом. И напоминает это все ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания и союзники вторглись в Ирак без согласия Совбеза ООН с грубейшим нарушением международного права. Но тогда пытались показать хоть какой-то вещдок. Колин Пауэлл, мой хороший товарищ, был введен в заблуждение ЦРУ. Они ему дали пробирку с зубным порошком. Он тряс этой пробиркой в Совете Безопасности. А сейчас не удосужились даже какие-то факты привезти. Ссылались только на фотографии, опять спекулировали на фотографиях детей. И спекулировали на показаниях различных внеправительственных организаций, в том числе понятных жуликов из так называемых "белых касок", которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать действия против сирийского правительства", - заявил Лавров.

Свергнуть Башара Асада – это старая задача, с которой так и не справился Обама. Трамп же, напротив, всегда критиковал Обаму за действия в Сирии. И призывал бороться не с легитимным правительством, а с террористами. Ещё постоянно говорил о том, что атаки Сирии не принесут Америке ничего кроме проблем. И регулярно задавал вопрос: действительно ли Обама даёт оружие "умеренным повстанцам" и чем всё может обернуться, если умеренные окажутся реальными террористами.

Эксперты полагают, что такие кардинальные изменения в позиции по Сирии говорят только о том, что президент США поддался давлению Вашингтона. Неудавшаяся реформа здравоохранения, отсутствие подвижек в налоговой реформе, обвинения практически всего кабинета в связях с Россией, да и вообще из-за рекордно низкого рейтинга Трамп вынужден был как-то успокоить своих противников. Военная операция в Сирии – это отличный вариант, чтобы заявить о себе, как о самостоятельном президенте, к тому же, нападки на Асада всегда одобрительно воспринимались вашингтонским большинством и прикормленными СМИ. И, кстати, пресса уже воодушевилась – в частности, телеканал CNN заявил, что президент изменил свое отношение к Сирии. А газета Washington Post опубликовала статью с заголовком "Как ответит Россия?". Похоже, новый Трамп начинает нравиться вашингтонскому болоту. Даже ярый критик Трампа республиканец Джон Маккейн заявил, что теперь президент заслужил поддержку народа.

"Одно бесспорно: такое самоутверждение за счет абсолютно алогичных, непродуманных и бессмысленных с точки зрения борьбы с международным терроризмом мер опасно. Опасно потому, что как раз вразрез коллективной борьбы с международным терроризмом, с этой глобальной угрозой современности. Рано или поздно - это будет обязательно - осознание пагубности подобных шагов и подобной стратегии, конечно, придет", - указал официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Но сейчас о будущем 45-й президент Америки, похоже, не думает. И не боится совершать те же ошибки, что и Обама. Как и Обама, Трамп делает то, что хочет и абсолютно пренебрегает очевидными фактами.

"Хочу напомнить, что с 2013 по 2016 годы сирийское правительство полностью выполнило все мероприятия по ликвидации имеющегося химического оружия, средств его доставки и его производственной базы. Уничтожены все запасы и вывезены за территорию Сирийской Арабской Республики имевшиеся компоненты для производства химоружия, уничтожение которых производилось на предприятиях США, Финляндии, Великобритании и Германии. Администрации США меняются, а методы развязывания войн со времен бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии остаются неизменными", - отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Неизменной остаётся и тактика отвлечения внимания от реальных проблем. Ещё в марте все активно обсуждали гуманитарную катастрофу в иракском Мосуле. В результате действий, в том числе американской коалиции, там погибли сотни мирных жителей. И тогда к Америке было много претензий. Теперь же у США другая роль: они мстят за якобы отравленных детей. Но в эту версию верит только сам Вашингтон. В пятницу на оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности России действия США были квалифицированы как акт агрессии, противоречащий международному праву.

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии. А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот, создает серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании. Президент Владимир Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", - подчеркнул спикер Кремля Дмитрий Песков.

Эксперты, оценивая решение Трампа, считают его действия большой ошибкой. И сходятся во мнение, что президенту Америки надо учиться держать себя в руках. Как заявила британская Guardian, в мире нет ничего опаснее смотрящего телевизор президента США.

Вера Щирова, Артем Данцевиж, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".