С тонущего корабля на бал: как живут бывшие украинские чиновники

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Годичный иммунитет премьера Украины - запрет на его отставку - истекает 14 апреля. После этой даты, уверены эксперты, на Гройсмана начнется массированная атака и президент вынужден будет попросить своего друга уйти добровольно, освободив место для нового премьера. Ну а Гройсман, скорее всего, упираться не будет. Он знает: в отставке его ждет много интересного и приятного. Как его уже отставленных коллег.

Это теплое и солнечное утро для Валерии Гонтаревой - совсем не доброе. Ей подложили свинью. Толстую, розовую и с российским триколором на шее. Да еще так не вовремя. Глава Нацбанка как раз спешила на работу. Спешила очень. Ведь долгожданный, бессрочный и безбедный отпуск, он же отставка, наступит сразу, как только очередной транш МВФ будет "грамотно освоен", передает "ТВ Центр".

Гривна упала в четыре раза. Вклады миллионов украинцев сгорели в ликвидированных банках. Антикоррупционное бюро подозревает руководство финансового регулятора в растрате миллиардов заграничной помощи. Однако достоинству, с которым держится Гонтарева, позавидовала бы, пожалуй, королева африканского Лесото, где, кстати, уровень смертности почти такой же, как на европейской Украине. Без учета убитых на войне.

"Мне не стыдно за все реформы, которые я сделала в нашей стране! Мне не стыдно ни одной минуты!" – сказала она.

И действительно, со своей миссией Гонтарева справилась на "отлично". Заработала 57 миллионов гривен сама, помогла заработать товарищам. Но главное - не подвела патрона Петра Порошенко, сосредоточив в его крепких руках почти всю банковскую систему страны. Чем, собственно, и обеспечила свою неприкосновенность.

"Гонтарева - это человек-инструмент. Поскольку опять же у Порошенко есть вся полнота власти, он мог использовать Национальный банк в своих интересах. Я думаю, что, скажем, приватизация Приватбанка - это тоже определенное следствие вот этих олигархических игр внутри Украины, в результате которых страдает только население", - отметил член Совета по межнациональном отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"Мадам угги" сделала свое дело, "мадам угги" может уходить. И даже улетать. В какую-нибудь теплую страну. Например, на побережье Карибского моря. Вслед за своей подругой и бывшей соратницей – экс-министром финансов Украины Натальей Яресько. Почему бы и нет? В Киеве дамы прекрасно сработались.

И это не шутка. "Подняв" экономику Украины, пани Яресько любезно согласилась "поднять" ее и в Пуэрто-Рико. Конечно, не только из любви к хорошей погоде. За 625 тысяч долларов в год. Деньги, которые подавляющее большинство пуэрториканцев не зарабатывает за всю свою бедную жизнь. Однако новоиспеченный исполнительный директор Совета по финансовому управлению и контролю уверяет: плата за ее работу точно окупится.

"Во время моего пребывания на посту министра финансов с 2014 по 2016 год Украина показала пример выхода из сложного финансового положения. Я планирую использовать этот опыт и верю, что скоординированная работа всех заинтересованных сторон вернет Пуэрто-Рико на путь экономической и финансовой стабильности", - заявила Яресько.

Другими словами, возвращать на путь стабильности, давно ассоциированное с США островное государство с кредитным рейтингом "мусорного" уровня и внешним долгом в 70 миллиардов долларов, планируется по украинскому сценарию. То есть реструктурировать этот самый долг - причем так, чтобы значительно выросли проценты по его оплате, а условия превратились в тяжелое бремя для местного населения. Украинские пользователи интернета уже активно предупреждают своих братьев по несчастью о возможных последствиях американского десантирования в Пуэрто-Рико.

Другим экспатам, которые пришли в 2014 году реформировать Украину, но потом подали в отставку, повезло с трудоустройством, конечно, меньше, чем пани Яресько. Однако им удалось главное: с тонущего корабля сбежать на бал. Чувствуют себя прекрасно.

К примеру, Александр Квиташвили, который на посту министра здравоохранения запомнился тем, что хотел сделать медицину преимущественно платной, заработал себе не только на эту самую медицину, но и на роскошь жить в свое удовольствие. Иногда преподавая в частной школе предмет с длинным и бессмысленным названием "Интегральная динамика: эволюция мышления, управления, политики, экономики и социальных отношений".

Дела у экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса ещё лучше. Может себе позволить с ветерком перемещаться между Киевом, где в просторной и богато обставленной квартире живет его семья, и Литвой, где он входит в опекунский совет одного из университетов. Кроме того, Абромавичуса можно встретить в Эстонии, Швеции и Франции.

Некоторые еще не всего в киевах добились. К примеру, российская оппозиционерка и украинская реформаторша Мария Гайдар удачно подсуетилась. Одесскую администрацию быстро поменяла на президентскую. Экс-заместитель губернатора теперь помощница президента Порошенко. Пока внештатная, но то ли еще будет. Не в обиде и ее бывший начальник Михаил Саакашвили. Узаконив, по сути, контрабанду в Одессе, распродав иностранцам все, что успел, а затем основав собственную политическую партию, сегодня он занимается тем, что, пожалуй, любит более всего. Устраивает шоу. Причем, в самом прямом смысле. Стал ведущим на одном из украинских телеканалов.

Властью наделяют лишь избранных. Тех, кому на страну и людей по большому счету плевать. Тех, кому важно только то, что нажито их "честным и непосильным" трудом. Ну и свобода передвижения, конечно. Чтобы как Арсений Яценюк приехать в США и показать всему честному американскому народу, как украинские долларовые мультимиллионеры за здоровьем тела следят.

Ольга Оксенич, Мария Богомолова и Илья Ушаков, "В центре событий", "ТВ Центр".