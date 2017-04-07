Водитель Renault сбил девочку на переходе на юге Москвы

Теги: гибдд Происшествие москва ребенок

Водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе на Чертановской улице в столице. Пострадавшая школьница была доставлена на вертолете в НИИ Детской хирургии и травматологии. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Водитель автомобиля Renault сбил школьницу на пешеходном переходе на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"В районе дома 41 на Чертановской улице водитель Renault Megane наехал на девочку на регулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении. Пострадавшая 10-летняя школьница была доставлена на вертолете Московского авиационного центра в НИИ Детской хирургии и травматологии.

В настоящее время на месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

В Москве BMW затонул в пруду. Видео

ТРЦ "Афимолл Сити" эвакуировали из-за угрозы взрыва в Москве

Два подпольных сигаретных цеха нашли в Московском регионе