МЧС предупредило москвичей о предстоящей грозе

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Вечером в пятницу в Москве ожидается сильный ветер с порывами 12-17 метров в секунду и с грозой. В МЧС России по столице предупредили, что такая погода может сохраниться до утра субботы.

В Москве вечером 7 апреля ожидается сильный ветер с грозой. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по столице.

Согласно данным ведомства, в российской столице с 18:00 пятницы до 10:00 субботы ожидается дождь, местами ливень и гроза. Также может произойти усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду.

Кроме того, можно ожидать повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.

В связи с этим МЧС призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.