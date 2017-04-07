Путин выразил соболезнования королю Швеции в связи с терактом в Стокгольме

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Владимир Путин выразил соболезнования Карлу XVI Густаву в связи с терактом в центре Стокгольма. Ранее сообщалось, что грузовик наехал на толпу людей в центре столицы Швеции. По последним данным, в результате происшествия погибли трое человек и еще восемь ранены.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с терактом в центре Стокгольма. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"В нашей стране не понаслышке знают о злодеяниях международного терроризма. В этот тяжелый час россияне скорбят вместе с народом Швеции", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого преступления.

Ранее сообщалось, что грузовик наехал на толпу людей в центре Стокгольма. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал этот инцидент терактом. По последним данным, в результате происшествия погибли трое человек и еще восемь ранены.

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