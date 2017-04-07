Полиция задержала подозреваемого в теракте в Стокгольме

Теги: Теракт швеция жертвы

Четыре человека погибли в результате теракта в Стокгольме. На центральной пешеходной улице шведской столицы неизвестный на грузовике въехал в толпу пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Полиция обнародовала фотографию предполагаемого преступника, а позже сообщила о задержании человека, который может быть причастен к теракту.

Первое сообщению об инциденте поступило в полицию Стокгольма в 14:50 по местному времени. Первые наряды быстро прибыли на место. Людей спешно отводят с проезжей части, передает "ТВ Центр".

Но покинуть квартал сразу никто не может - всё оцеплено полицейскими. Дроттнинггатан (Drottninggatan) - это самый центр шведской столицы. Улица пешеходная. На ней множество кафе, магазинов, сувенирных лавок. В момент, когда на улицу въехал тяжёлый грузовик, здесь были сотни людей. Началась настоящая паника. Люди бросились врассыпную.

"Мы были на светофоре на Дроттинггатан и услышали крики. А потом мы увидели грузовик, который ехал со скоростью 50-60 километров в час. Затем он поехал к ограждениям. А на земле уже лежало много людей. Потом он пересёк переход и врезался в угол магазина. И сразу загорелся", - рассказал очевидец происшествия.

Грузовик врезался в угол крупного торгового центра. По словам очевидцев, кабина загорелась сразу же. На место, помимо городской полиции, сразу же прибыли бойцы специальных подразделений и кареты скорой помощи. Раненым начали оказывать помощь и увозить в ближайшие больницы. Закрыто несколько центральных станций метро. Началась эвакуация из расположенного около места трагедии торгового центра. Премьер-министр Швеции практически сразу заявил, что инцидент рассматривается как теракт.

"Швеция подверглась атаке. Все свидетельства указывают на то, что это террористический акт. Правительство плотно работает со всеми службами. Мы хотим предупредить граждан, чтобы они проявляли бдительность и прислушивались к сообщениям полиции", - заявил Стефан Лёфвен.

Куда делся водитель грузовика, никто не видел. Силовики быстро установили, что грузовик был угнан в пятницу, незадолго до инцидента. Владельцы сообщили, что пока машину разгружали около магазина, в кабину запрыгнул неизвестный и угнал грузовик. Вскоре приходит сообщение о задержании подозреваемого на улице Улофа Пальме, недалеко от места трагедии. Но полиция быстро опровергает это. Чуть позже публикует фотографии мужчины, которого теперь разыскивают. То ли подозреваемого, то ли важного свидетеля.

"Я хочу показать вам фотографию человека, которого видели на месте во время инцидента. Мы хотим с ним поговорить. Нам важно найти его. Это фото сделано сегодня как раз во время происшествия", - сообщил комиссар полиции Швеции Дан Элиассон.

Генеральный прокурор заявляет, что пока никто не арестован, а следствию нужны все показания свидетелей. Полиция сообщает, что не располагала информацией о готовящемся теракте. Сейчас сотрудники допрашивают двух человек. Но они пока не являются подозреваемыми. Премьер-министр проводит экстренное совещание правительства. Но полиция безопасности при этом не стала повышать общий уровень террористической угрозы в стране.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".