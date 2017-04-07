Захарова связала удар США по Сирии с "игрой внутриамериканских престолов"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар американскими крылатыми ракетами по аэродрому в Сирии. По ее словам, произошедшее может быть связано с "игрой внутриамериканских престолов".

Удар США по сирийской авиабазе может быть связан с внутриполитической борьбой в Вашингтоне, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

"Я бы назвала то, что мы сегодня видим, играми американских "престолов". Это война внутриполитических кланов, военно-финансовых, политико-финансовых структур, которые не могут принять результаты выборов", - приводит слова Захаровой "Интерфакс".

По ее словам, то, что сделала американская сторона 7 апреля, было "бесцельно, неумно и опасно, потому что непонятны цели". "Отсутствует абсолютно точно какая-либо стратегия США в отношении Сирии. Это отработка, вынужденная мера по итогам этой колоссальной внутриполитической борьбы", - сказала она.

Захарова добавила, что "американцам будет стыдно" за нанесенный удар по Сирии.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что Москва будет выстраивать отношения с Вашингтоном с учетом непредсказуемости их действий.

В ночь на 7 апреля по аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс был нанесен американский ракетный удар. В российском Минобороны сообщили, что в результате были уничтожены шесть стоявших на ремонте самолетов ВВС Сирии, а также столовая. Погибли как минимум четыре человека, судьба двоих остается неизвестной.

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