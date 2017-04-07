Суд в Петербурге арестовал шестерых человек по делу о теракте в метро

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Невский районный суд арестовал шестерых человек по делу о теракте в петербургском метро. Все подозреваемые помещены под стражу до 2 июня. Накануне они были задержаны в квартире на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге.

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал шестерых подозреваемых в рамках расследования дела о теракте в метро 3 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уроженцы Киргизии Ибрагибжон Ерматов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Ергашев, Дилмурод Муидинов, а также родившиеся в Узбекистане Сейфулла Хакимов и Азамжон Махмудов арестованы до 2 июня 2017 года.

Накануне все подозреваемые были задержаны в квартире на Товарищеском проспекте в Петербурге.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно СВУ нашли и обезвредили на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек, в том числе, смертник.

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