Лавров и глава МИД Турции обсудили удар США по Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость акта агрессии со стороны США в направлении вооруженных сил Сирии. Так он в разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу прокомментировал американскую атаку аэродрома в Сирии крылатыми ракетами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры. Об этом сообщает официальный сайт российского МИД.

В частности, стороны обсудили военную акцию США против вооруженных сил Сирии в провинции Хомс, когда американские крылатые ракеты "Томагавк" ударили по аэродрому "Шайрат".

"Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость подобного акта агрессии, способного лишь осложнить и без того напряженную ситуацию и подорвать предпринимаемые Россией и Турцией усилия по мирному урегулированию сирийского кризиса", - отметили на Смоленской площади.

Кроме того, подчеркнута важность объективного, непредвзятого расследования всех обстоятельств событий в городе Хан-Шейхун и имевших место в прошлом случаев применения химического оружия боевиками террористических организаций.

"С обеих сторон была отмечена безальтернативность продолжения межсирийского переговорного процесса как единственного пути достижения мира в САР", - отмечается на сайте МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал удары США по авиабазе "Шайрат" в Сирии.

Ракетный удар был нанесен в ночь на 7 апреля. В российском Минобороны сообщили, что в результате были уничтожены шесть стоявших на ремонте самолетов ВВС Сирии и столовая. Погибли как минимум четыре человека, судьба двоих остается неизвестной.

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