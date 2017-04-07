Минобороны приостановило работу горячей линии связи с Пентагоном

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Минобороны России приостанавливает работу горячей линии связи с Пентагоном в рамках Меморандума по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Соответствующая нота вручена военному атташе США. Решение вступает в силу в пятницу в полночь по московскому времени.

Удар под покровом ночи. Около 4 утра из акватории Средиземного моря в районе греческого острова Крит американские эсминцы "Портер" и "Росс" выпустили около 60 крылатых ракет "Томагавк". Целью стал сирийский аэродром "Шайрат", передает "ТВ Центр".

Яркие вспышки в небе местные жители фиксировали на видео камеры. Американский удар был столь массированным, что очевидцы, испугавшись за свою жизнь, начали молиться.

На кадрах с российского беспилотника виден масштаб разрушений. Американцам удалось уничтожить склад, учебный корпус, столовую, шесть самолетов МиГ-23 в ремонтных ангарах, а также радиолокационную станцию. Остальная инфраструктура не повреждена. При этом до цели долетели меньше половины американских ракет.

"По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 ракет неизвестно. Обращаю внимание, что сразу после нанесения массированного ракетного удара по сирийской авиабазе, началось широкомасштабное наступление бандформирований "ИГИЛ" и "Джебхат ан-Нусры" (организации запрещены в России – прим. ред.) на позиции сирийских войск", - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По данным командования авиабазы, в результате внезапного массированного удара двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, еще шесть получили ожоговые ранения в ходе тушения пожаров.

Сирийские информационные агентства сообщили, что две ракеты упали в селении Шайрат вблизи авиабазы. В результате погибли пять человек, в том числе трое детей. Разрушены дома мирных жителей. Еще одна ракета упала в селении Аль-Хамрат, там жертвами стали четыре жителя, среди них один ребенок. Кроме того, один из "Томагавков" взорвался в центре населенного пункта Аль-Манзуль в четырех километрах от авиабазы. Пострадали семь человек. В Сирии такие действия расценили как акт агрессии.

"Это акт вопиющей агрессии со стороны Соединенных Штатов, в результате которого погибли шесть наших военнослужащих. Произошедшее подрывает процесс борьбы с терроризмом. Это делает Соединенные Штаты соучастниками террористических группировок. Попытка США оправдать эту агрессию использованием Сирией химического оружия не выдерживает критики. Агрессия нарушает все международные законы и нормы", - отметил представитель сирийской армии Али Майхуб.

Приказ бомбить стратегический объект в чужой стране отдал лично президент Соединенных Штатов, назвав свое решение "жизненным интересом". По утверждению Запада, именно с этой базы во вторник был нанесен авиаудар с применением химоружия в провинции Идлиб.

"Сегодня я отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака. Жизненным интересом Соединенных Штатов является предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия", - заявил Трамп.

В Пентагоне заявили: удары наносили по военным объектам. Такие меры в США назвали экстраординарными. Хотя эксперты уверены - эта атака готовилась заранее, еще до событий в Идлибе. Эсминец "Портер" находился на базе острова Крит с конца марта. Судя по фотографиям ВМС США, в море он вышел еще в первых числах апреля. Второй эсминец "Росс" отправился в восточном направлении с базы в Испании 3 апреля.

"Очевидно, что удар крылатыми ракетами готовился заблаговременно. Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении удара было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это подтверждает и заявление координатора Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции. Незадолго до нанесения удара Рияд Хиджаб заявил, что необходимо уничтожить авиацию, взлетно-посадочные полосы и вооружение сирийской армии. Накануне представитель США в ООН Ники Хейли объявила, что если Совбез не примет мер против Асада, то Вашингтон сделает это самостоятельно. В итоге удары наносились как раз во время заседания, где члены Совета пытались сформулировать единую позицию по событиям в Идлибе. В Пентагоне заявили, что предупредили Россию об атаке по военной линии, правда, при этом забыли сказать, что нарушили несколько договоренностей.

"Данные действия американской стороны расцениваем как грубейшее нарушение подписанного в 2015 году Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечению безопасности в ходе операций в воздушном пространстве Сирии. Министерство обороны Российской Федерации приостанавливает сотрудничество с Пентагоном в рамках данного меморандума", - сказал Конашенков.

Сирия присоединилась к конвенции о запрете химоружия в 2013 году. Спустя год опасные боеприпасы из страны вывезли. Отсутствие ядовитых снарядов подтвердила Организация по запрещению химического оружия. В то же время Россия неоднократно предоставляла доказательства использования боевиками запрещенного оружия, но международной реакции не последовало. Инцидент в Идлибе, где в результате химатаки погибли около сотни человек, расследовать никто не стал, заранее обвинив Дамаск. После внезапных действий США в Сирии принимают меры для усиления системы противовоздушной обороны, готовясь к новым атакам.

Никита Васильев, "ТВ Центр".