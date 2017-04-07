Минобороны уведомило об отказе от горячей линии связи с Пентагоном

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С 8 апреля Министерство обороны России приостанавливает работу горячей линии связи с Пентагоном. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, соответствующая нота была вручена военному атташе США в Москве.

Минобороны России с 8 апреля приостанавливает работу горячей линии связи с Пентагоном, которая была предусмотрена Меморандумом о взаимосвязи. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, которое есть в распоряжении TVC.ru.

"Сегодня (7 апреля, - прим. ред.) днём по военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках Меморандума каналов "горячей линии" связи", - отметил Конашенков.

Также вечером в пятницу в российское военное ведомство был вызван военный атташе США. Ему была официально вручена нота о приостановке российской стороной с 00:00 часов 8 апреля 2017 года выполнения обязательств по Меморандуму о взаимопонимании между Минобороны России и Пентагоном о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сириии.

Так в Минобороны отреагировали на сообщения американского информагентства Associated Press. Ранее оно со ссылкой на неназванных высокопоставленных военных США, сообщило, что Москва якобы сохранит сотрудничество с Вашингтоном в Сирии, несмотря на ракетный удар по авиабазе "Шайрат".

США нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Шайрат" в ночь на 7 апреля. В российском Минобороны сообщили, что в результате были уничтожены шесть стоявших на ремонте самолетов ВВС Сирии и столовая. Кроме того, погибли как минимум четыре человека, судьба двоих остается неизвестной.

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