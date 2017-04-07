В Москве из пруда вытащили BMW

Теги: Происшествие москва дтп

Автомобиль BMW удалось достать водолазам из пруда на юго-востоке Москвы. Машина свалилась в воду в результате ДТП. Двоих пострадавших госпитализировали.

Из пруда на юго-востоке Москвы достали автомобиль BMW. Это сделали водолазы при помощи крана, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Там подчеркнули, что водолазы московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах погрузились в пруд, после чего прикрепили к автомобилю спецустройства и извлекли его наверх.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы на пересечении Батайского проезда и улицы Маршала Голованова столкнулись автомобили Hyundai и BMW. В результате BMW съехал в пруд и затонул. Двое пострадавших были доставлены вертолетом санитарной эвакуации в городскую клиническую больницу. Одной из пострадавших была женщина.