Ученые: домашние животные защищают детей от ожирения и аллергии

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Канадские ученые выяснили, что дети, которые контактируют с домашними животными, с меньшей вероятностью будут страдать от ожирения или аллергии. Это становится возможным благодаря бактериям Oscillospira и Ruminococcus. Ученые подчеркивают, что их выводы распространяются на животных, покрытых шерстью.

Канадские ученые из университета Альберты выяснили, что дети, которые контактируют с домашними животными, с меньшей вероятностью будут страдать от ожирения или аллергии в будущем. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Отмечается, что при контакте с пушистыми животными дети "заражаются" бактериями Oscillospira и Ruminococcus, которые снижают вероятность появления ожирения и аллергии.

Исследователи проанализировали данные о 746 канадских детях, родившихся в период с 2009 по 2012 год. При этом в 70 процентах случаев в роли домашних питомцев были собаки. Ученые подчеркивают, что их выводы распространяются на животных, покрытых шерстью.