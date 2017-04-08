В Ингушетии двое полицейских убиты при обстреле патрульной машины

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В Ингушетии неизвестный в ночь на субботу обстрелял патрульную машину. Один полицейский погиб на месте, еще один был ранен и через некоторое время скончался в больнице. В настоящее время район ЧП оцеплен, ведется поиск нападавшего.

Неизвестный в ночь на субботу в городе Малгобек (Ингушетия) обстрелял автомобиль полиции. Инцидент произошел около двух часов ночи, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

Один полицейский погиб на месте, второй был госпитализирован с ранениями в Малгобекскую районную больницу, но врачи не смогли его спасти.

Проводятся мероприятия по поиску нападавшего. В то же время агентство "Интерфакс" утверждает, что бандитов могло быть двое – огонь велся с двух сторон из автоматического оружия.