Рогозин прокомментировал идею США о "гибридном трибунале" по Сирии
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Американские сенаторы предложили рассмотреть вопрос о создании так называемого гибридного трибунала для расследования "военных преступлений и преступлений против человечности" в Сирии. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин увидел в этом предложении "паранойю исключительности".
Группа сенаторов США представила законопроект, предлагающий создание "гибридного трибунала" по Сирии. Согласно документу, в трибунал войдут местные и зарубежные юристы, судьи и другие профессионалы, "которые будут судить лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечества или геноцида", отмечает ТАСС.
Эту инициативу уже прокомментировал в Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Он назвал законопроект американских сенаторов "паранойей исключительности".
Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать https://t.co/RxTrZDCrUd— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 апреля 2017 г.
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