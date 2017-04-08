10:25, 08 апреля 2017

Рогозин прокомментировал идею США о "гибридном трибунале" по Сирии

Теги:  Политика  сирия  сша  рогозин

Американские сенаторы предложили рассмотреть вопрос о создании так называемого гибридного трибунала для расследования "военных преступлений и преступлений против человечности" в Сирии. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин увидел в этом предложении "паранойю исключительности".

Группа сенаторов США представила законопроект, предлагающий создание "гибридного трибунала" по Сирии. Согласно документу, в трибунал войдут местные и зарубежные юристы, судьи и другие профессионалы, "которые будут судить лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечества или геноцида", отмечает ТАСС.

Эту инициативу уже прокомментировал в Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Он назвал законопроект американских сенаторов "паранойей исключительности".

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