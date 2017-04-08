Американцы провели митинги против ракетных ударов по Сирии

Теги: Политика сирия оон сша

В российском МИД заявили, Россия была готова к сотрудничеству по урегулированию ситуации в Сирии. Но неоправданная ракетная атака США по авиабазе Шайрат отбросила все попытки найти точки соприкосновения. По решению Минобороны уже остановлена работа горячей линии связи с Пентагоном.

В Пентагоне уже подтвердили, что получили от России ноту о закрытии каналов горячей линии для предотвращения инцидентов в воздухе. При этом в военном ведомстве США заявили, что не собираются вдаваться в детали документа. Российская же сторона, отмечает, что после ударов по военному сирийскому аэродрому соглашение утратило смысл. Тем более, что, как говорят в Вашингтоне, ракетная атака была "взвешенным шагом", и Соединенные Штаты намерены и дальше решительно действовать в Сирии. Об этом заявила официальный представитель США в Совбезе ООН Никки Хейли. По ее словам, ответственность за текущую ситуацию в арабской республике несут Россия и Иран, передает "ТВ Центр".

"Всякий раз, когда Асад переходил "красную черту", Россия защищала его. Мы надеялись на резолюцию Совета безопасности ООН, но Россия всякий раз блокировала ее, давая понять, что и в следующий раз воспользуется правом вето. Предполагалось, что Россия вывезет из Сирии все химическое оружие, но, очевидно, этого не произошло", - отметила Никки Хейли.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков ответил, что США, прикрываясь борьбой с терроризмом, манипулируют положениями устава ООН.

"В Вашингтоне уже сделали выбор в пользу военной акции, которая была осуществлена и два члена совета покинули здание ООН. Призываем США немедленно остановить агрессию, включиться в усилия по политическому урегулированию в Сирии и начать согласованную борьбу с террористической угрозой", - заявил Сафронков.

Россия призывает остановить агрессию США в отношении Сирии и начать совместную борьбу с терроризмом. Дональд Трамп, который до президентской гонки и сам заявлял о необходимости скоординированных действий с Москвой, в четверг отдал приказ о нанесении удара по авиабазе Шайрат. Из 59 ракет типа "Томагавк" цели достигли 23. Уничтожено шесть самолетов, четыре человека погибли. В российском МИД, считают, что американская администрация на самом деле еще не выработала определенной позиции в урегулировании сирийского кризиса.

"Позиция о том, что Асад для них не является приоритетом и может оставаться у власти на протяжении какого-то времени - это одна сторона ситуации. Но бомбардировки сирийской авиабазы свидетельствуют о том, что там начинают возобладать другие позиции в пользу военного решения сирийского конфликта", - отметил замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Агрессивные действия США в арабской республике вызвали волну протестов. Митинги в защиту норм международного права прошли в Венесуэле и самих Соединенных Штатах. В Нью-Йорке активисты напомнили президенту о недопустимости применения силы в других странах.

Атаку США против Сирии политологи считают результатом внутренней политической борьбы в Соединенных Штатах. Предвыборные установки Трампа уже сломлены. Теперь весь вопрос в том, насколько далеко он готов пойти, угождая своим оппонентам.

Александр Огородников, Александр Званцев, "ТВ Центр".