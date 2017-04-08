По делу о теракте в Стокгольме задержан второй подозреваемый

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Новая информация приходит из Стокгольма, где накануне жертвами теракта стали четверо человек. Утром СМИ сообщили, что в грузовике, на котором ехал преступник, обнаружена сумка со взрывчаткой. Полиция эти данные не подтверждает. Задержан и второй подозреваемый.

Первого подозреваемого обнаружили в пригороде Стокгольма. Его действия в магазине города Мэшт привлекли внимание полицейских. Задержанный 39-летний выходец из Узбекистана был одет так же, как и человек на фотороботе. У него были ссадины, а на одежде осколки стекла, передает "ТВ Центр".

В ходе допроса он якобы признался в совершении теракта. Местная пресса сообщила, что ранее он выражал симпатии запрещенной террористической организации "Исламское государство". Публиковал пропагандистские видео радикалов на своей странице в соцсети, комментировал фотографии с бостонского теракта 2013 года. Как долго он жил в Швеции, неизвестно, но полиция до этого к мужчине интереса не проявляла.

"Ночью мы проверили ряд лиц, которые в той или иной степени могли быть связаны с терактом. Один из задержанных представляет особый интерес. Ранее мы опубликовали его фоторобот. Задержанный мужчина подходит под это описание. Однако поиски продолжаются", - сообщил помощник начальника полиции Ян Эвенсон.

Накануне неизвестный угнал грузовик и совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма. Преступник действовал по отработанной схеме, в точности повторяя теракты в Иерусалиме, Ницце, Берлине и Лондоне. На большой скорости автомобиль наехал на толпу и через 500 метров врезался в здание торгового центра. По неподтвержденным данным, в грузовике было найдена взрывное устройство, которое не сдетонировало. Четверо погибли, 15 человек ранены. В Стокгольме до сих пор действует план "Перехват". Хотя работа железной дороги и метро возобновилась. В разных местах Швеции по-прежнему увеличено присутствие полиции. Власти призывают жителей не посещать центр Стокгольма без необходимости. На государственном уровне принято решение усилить пограничный контроль.

"Мы постоянно работает над защитой от терроризма. И мы сделаем все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Террористы хотят, чтобы мы боялись, чтобы мы изменили свое поведение, хотят лишить нас нормальной жизни. Но это то, что мы хотим делать, поэтому террористы никогда не победят Швецию", - заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвин.

Этой ночью весь мир скорбел по погибшим. В Париже погасли огни Эйфелевой башни. В Москве к зданию дипмиссии люди всю ночь приносили цветы. В субботу в Швеции объявлен траур. Национальные флаги у правительственных зданий и королевского дворца будут приспущены.

Никита Васильев, "ТВ Центр".