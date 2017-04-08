В Москве открылась выставка социальной рекламы "За безопасный город"
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"Безопасный город" - тема выставки социальной рекламы, которая открылась в субботу в Москве.
Выставка социальной рекламы "За безопасный город" открылась 8 апреля в Москве. В экспозиции четыре тематические линии: работа МЧС, противопожарная безопасность, здоровый образ жизни и экология, сообщает "ТВ Центр".
Акцент – на повседневных рисках, с которыми сталкиваются жители мегаполиса. И на первой помощи в кризисных ситуациях. По словам организаторов выставки, именно социальная реклама эффективнее всего позволяет донести до общества важную информацию.