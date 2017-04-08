11:51, 08 апреля 2017

В Москве проходит первый общегородской субботник

Теги:  Москва  жкх  благоустройство

Общегородские субботники 8 апреля начинаются в Москве. Всем городом уборку столицы будут проводить до конца апреля.

Принять участие в субботниках могут все желающие. Необходимый инвентарь выдается на месте. Москвичи приводят в порядок газоны,  красят ограждения, высаживают  деревья и кустарники, сообщает "ТВ Центр". В городских парках во время субботников пройдут развлекательные программы для детей и взрослых, спортивные тренировки и кулинарные мастер-классы.

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