В Москве проходит первый общегородской субботник

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Общегородские субботники 8 апреля начинаются в Москве. Всем городом уборку столицы будут проводить до конца апреля.

Принять участие в субботниках могут все желающие. Необходимый инвентарь выдается на месте. Москвичи приводят в порядок газоны, красят ограждения, высаживают деревья и кустарники, сообщает "ТВ Центр". В городских парках во время субботников пройдут развлекательные программы для детей и взрослых, спортивные тренировки и кулинарные мастер-классы.