В столице проходит выставка мелких домашних животных

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Больше тысячи мелких домашних животных представили в субботу в Москве на выставке "ЗооПалитра".

Выставка домашних животных "ЗооПалитра" проходит в столице уже 12 лет подряд и собирает участников из разных российских регионов. Своих питомцев - мышей, кроликов, хомяков и морских свинок - хозяева представляют в парадном виде и готовят к различным конкурсам, передает "ТВ Центр".

Жюри, например, определяет самого хозяйственного хомяка и выбирает самую красивую морскую свинку.