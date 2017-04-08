СКР возбудил дело после нападения на полицейского в Москве

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В Москве завели уголовное дело в отношении мужчины, ударившего ножом сотрудника полиции при исполнении. Нападавший мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Следственный комитет России по Москве возбудил дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" после нападения мужчины с ножом на полицейского в столице. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Чичурина. Двое полицейских приехали для урегулирования уличного конфликта. Один из участников драки ударил ножом стража порядка. Второй полицейский задержал нападавшего, сейчас с ним работают следователи.

"Раненый полицейский незамедлительно был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в СК.

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