Радикалы сорвали "Тотальный диктант" в Киеве

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Несколько десятков украинских радикалов в субботу закрыли вход в здание Россотрудничества в Киеве, где 8 апреля должны были провести образовательную акцию "Тотальный диктант". По данным российских дипломатов, радикалы являются членами партии "Национальный корпус".

Порядка 30 радикалов из украинской партии "Национальный корпус" не пускали людей в здание Россотрудничества в Киеве, где днем планировалось проведение образовательной акции "Тотальный диктант". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россотрудничества.

Отмечается, что радикалы скандировали оскорбительные лозунги в адрес России. Около здания также находились сотрудники полиции. Сейчас националисты разошлись, на мероприятие все равно отменили по соображениям безопасности.

В августе прошлого года националисты забросали здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками, а также нанесли на стены свою символику.