СКР возбудил уголовное дело после убийства полицейских в Ингушетии

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В Ингушетии ищут преступников, застреливших двоих полицейских. Нападение на патруль ДПС произошло ночью в городе Малгобек, недалеко от центрального рынка. Оба сотрудника скончались от ранений в больнице. Бандитам удалось скрыться на легковой машине. На месте обнаружено около 60 стреляных гильз.

Уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов" возбуждено после убийства двух полицейских в Ингушетии. Об этом в субботу сообщили в региональном Следственном комитете.

В настоящее время ведется поиск нападавших, выясняются все обстоятельства произошедшего. "Сразу после нападения был введён в действие план "Сирена". Сотрудниками полиции при взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения и задержания злоумышленников", - сообщила "ТВ Центру" представитель пресс-службы МВД по Республике Ингушетия Лейла Бекова.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены гильзы от патронов калибра 7,62 и 5,45 миллиметра.