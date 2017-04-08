Площадкой для "Тотального диктанта" стал фрегат "Паллада"

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Около 200 тысяч человек в субботу проверят своё знание русского языка. В акции "Тотальный диктант" принимают участие представители более 70 стран. А в России написать его смогут даже пассажиры самолетов и поездов. На Дальнем Востоке особой площадкой для диктанта стала аудитория на учебном фрегате "Паллада".

На борт "Паллады" строем в субботу поднимаются не курсанты, а те, кто готов проверить свои знания русского языка. Перед тем, как взяться за авторучки, небольшая прогулка. Участники "Тотального диктанта" с интересом разглядывают мачты фрегата и фотографируются на палубе, передает "ТВ Центр".

Во Владивостоке "Тотальный диктант" пишут более чем на 20 площадках. Классы на фрегате "Паллада" - самые популярные. Знаменитый парусник уже принимал участие в акции. В прошлом году более 100 курсантов и члены постоянного экипажа проверили свою грамотность. Но тогда парусник был в рейсе и держал курс на Японию. Сейчас пришвартован во Владивостоке, и написать диктант здесь может любой желающий.

Место за партой пришлось бронировать заранее. Учебный класс вмещает всего 100 человек. А желающих в несколько раз больше. Супруги Старченко подали заявку, как только открылась регистрация. Дмитрий и сам больше 20 лет назад ходил на "Палладе" в рейсы, сидел за этими партами. Поэтому не мог упустить возможность вернуться на парусник.

На диктант из 250 слов отводится один час. Автор текста – писатель Леонид Юзефович, а вот диктует его инженер, в прошлом капитан парусника "Паллада" Николай Зорченко. Проверять работы будут филологи. Результаты огласят через неделю.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.