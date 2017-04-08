Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Средиземное море

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" присоединился к постоянной группировке ВМФ в Средиземном море.

Фрегат Черноморского флота ВМФ России "Адмирал Григорович" вернулся в состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Сегодня фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" под командованием капитана 3-го ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В начале апреля "Адмирал Григорович" находился в Новороссийске, где принял участие в российско-турецких учениях.