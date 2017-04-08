Космонавт Георгий Гречко скончался на 86-м году жизни

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В ночь на субботу скончался летчик-космонавт СССР Георгий Гречко. Ему было 85 лет. По словам его дочери, смерть наступила "в виду возраста и значительного набора хронических заболеваний". Гречко совершил три космических полета и один выход в открытый космос.

Космонавт Георгий Гречко умер в ночь на 8 апреля. Об этом сообщает портал "Новости Космонавтики".

"В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт... Георгий Михайлович Гречко", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС его дочь Ольга, смерть наступила "в виду возраста и значительного набора хронических заболеваний". "Папа ушел сегодня в 06:40 мск в 81-й больнице им. Вересаева", - сказала она.

Гречко родился в 1931 году в Ленинграде. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций, совершил три космических полета.

Георгий Гречко в эфире программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр"