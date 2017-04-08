"Роскосмос" выразил соболезнования родным Георгия Гречко

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В субботу не стало легендарного лётчика-космонавта Георгия Гречко. Ему было 85. Дважды Герой Советского Союза. Он совершил три полёта и выход в открытый космос. Его именем названа одна из малых планет, которую Георгий Михайлович открыл во время своей первой экспедиции.

Про него говорили: "родился в рубашке". Полтора часа из своих 85 лет он провел в открытом космосе, совершил три полета общей продолжительностью более ста дней. Из одного, казалось, уже не вернется. 9 февраля 1975 года во время посадки корабля "Союз - 17" в расчетное время не раскрылся основной парашют, напоминает "ТВ Центр". Но Гречко никогда не опускал руки.

Космонавт начинает искать причину неисправности, чтобы успеть передать эту информацию на землю. И космос словно сдался под его непреклонностью - неожиданно парашют раскрывается. Так перед ними раскрывались и один за другим горизонты межгалактического пространства. Что такое быть на гране жизни и смерти Георгию Гречко пришлось узнать ещё в детстве в блокадном Ленинграде.

"Я ломал руку, ногу, был под бомбежкой, под обстрелом, голодал, меня пылись выгнать из партии в свое время, но я счастлив, потому что сбылась несбыточная мечта", - говорил Гречко.

Студентом о космических полётах Гречко даже не мечтал, скромно познавая азы космического кораблестроения, хотел создавать то, на чем будут летать другие. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. Но неожиданно стало ясно - инженеры нужны и в космосе.

Георгию Гречко было суждено сделать в космосе то, что до него не удавалось никому. За плечами несколько рекордов. В том числе прием и самая быстрая разгрузка космического корабля.

Он участвовал в запуске первых спутников, искал следы Тунгусского метеорита, покорял горные вершины и исследовал подводные недра. После завершения карьеры космонавта занимался наукой и даже пробовал себя в кино.

"Самое поразительное в нем – это, конечно, жизненный оптимизм. Необычный взгляд на жизнь, на мир, хотя он был профессионал высшей пробы. Тем не менее, он на этом не остановился, даже когда закончил профессиональную карьеру, он работал и занимался наукой. Выполнял множество экспедиции, искал необыкновенные эффекты", - рассказал космонавт Сергей Кричевский.

Георгий Гречко в эфире программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр"

Памятник дважды Герой Советского Союза снискал себе еще при жизни. Его имя увековечено на аллее славы в Санкт-Петербурге. Там установлен бронзовый бюст летчику. А в космосе именем Георгия Гречко названа одна из планет, которую он открыл во время своего первого полета.

Елена Сахно, Артем Рассказихин, "ТВ Центр".