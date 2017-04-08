Арестован подозреваемый в организации взрыва в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону до 6 июня арестован Эдуард Шарапов, который, по версии следствия, организовал взрыв рядом с одной из городских школ.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест предполагаемого виновника взрыва у школы № 5 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил избрать Шарапову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 6 июня", - сказал судья.

6 апреля самодельное устройство, замаскированное под светящийся фонарик, взорвалось в руках поднявшего его сторожа. Мужчина получил тяжёлые травмы. Подозреваемого задержали накануне. Во время допроса местный житель 46 лет признался, что хотел свести счёты с пострадавшим "на почве ревности". Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконный оборот взрывчатых веществ" и "Покушение на убийство".

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