Ресин осмотрел строящийся храм в Раменках

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В столичном районе Раменки завершается строительство храма в честь преподобного Андрея Рублёва.

В субботу церковь в честь преподобного Андрея Рублёва осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Он оценил ход работ и провёл выездное совещание, передает "ТВ Центр".

Сейчас ведётся внешняя отделка здания. Кладут кровлю на звоннице. А к Пасхе планируют установить купола и кресты. За основу храма взят Спасо-Преображенский собор Андроникова монастыря, который расписывал Андрей Рублёв.