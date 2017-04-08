Захарова: США – государство с самой непредсказуемой внешней политикой

Теги: Политика сирия сша мид трамп

Самое предсказуемое в США - это непредсказуемость политики. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар Вашингтона по Сирии.

США сейчас являются самым непредсказуемым государством в сфере внешней политики. Этот доказало "то, что творится сейчас в Соединенных Штатах", убеждена официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"И если есть что-то предсказуемое в Соединенных Штатах - это именно непредсказуемость ее внешней политики", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Захаровой, у Белого дома на данный момент отсутствует внешнеполитическая концепция. "Сформировать они ее просто физически не могли, учитывая, что остальные элиты полгода воюют и не дают развернуться команде Трампа", - приводит ее слова ТАСС.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс. В российском Минобороны сообщили, что в результате были уничтожены шесть стоявших на ремонте самолетов ВВС Сирии, а также столовая. Погибли как минимум четыре человека.

Читайте также:

Американцы провели митинги против ракетных ударов по Сирии

Рогозин прокомментировал идею США о "гибридном трибунале" по Сирии

Захарова связала удар США по Сирии с "игрой внутриамериканских престолов"

Как мир отреагировал на удары США по базе в Сирии