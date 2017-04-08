Глава МИД Британии отменил визит в Москву из-за ситуации в Сирии

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил о своем решении отменить запланированный на 10 апреля визит в российскую столицу из-за ситуации в Сирии. Эту информацию также подтвердили в посольстве Британии в Москве.

Глава британского МИД не приедет в Москву 10 апреля, как это было запланировано, из-за последних событий в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

I will now not travel to Moscow on Monday 10 April. My priority is talks w/ my #G7 counterparts about Syria and Russia's support for #Assad — Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 апреля 2017 г.

Посольство Великобритании в Москве подтвердило "Интерфаксу" эту информацию.

По словам Джонсона, донести до россиян "ясную и скоординированную позицию" должен госсекретарь США Рекс Тиллерсон. "Он, как и планировалось, посетит Москву", - отметил глава МИД Британии.

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