В Москве может появиться памятник космонавту Гречко

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В столице не исключают установку памятника летчику-космонавту Георгию Гречко. Вопрос может рассмотреть комиссия по монументальному искусству Москвы.

В Москве может появиться памятник космонавту Георгию Гречко, который скончался в ночь на 8 апреля на 86-м году жизни. Об этом АГН "Москва" рассказал глава столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

"Есть памятники и другим космонавтам и конструкторам в Москве, так что это уже стало традицией. Мемориальная доска - это будет зависеть от ходатайств тех, кто за него попросит. А памятник - по закону о монументальном сооружении Москвы вполне может быть", - сказал он.

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