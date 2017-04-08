В МИД России прокомментировали отмену визита Джонсона в Москву

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В российском МИД назвали абсурдным повод для отмены визита в Москву главы МИД Великобритании. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что "наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности". Борис Джонсон должен был посетить российскую столицу 10 апреля.

Официальный представитель МИД России в субботу прокомментировала отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву.

"Эта отмена визита последовала сразу после его переноса. Причины британской стороной назывались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", - приводит ее слова ТАСС.

По словам Захаровой, Россия всегда выступала за выстраивание стабильных отношений на твердой международно-правой основе. "К сожалению, стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики", - отметила официальный представитель МИД.

В субботу министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в Twitter сообщил о своем решении отменить запланированный на 10 апреля визит в российскую столицу из-за ситуации в Сирии. Эту информацию также подтвердили в посольстве Британии в Москве.

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