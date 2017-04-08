Сторонники и противники Ле Пен подрались на Корсике

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На Корсике произошла драка между противниками и сторонниками лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Охране пришлось применить слезоточивый газ.

Драка произошла перед началом митинга лидера "Нацфронта" Марин Ле Пен на Корсике. Об этом сообщает ТАСС. Митингующие выкрикивали лозунги: "Мы не хотим "Национального фронта" на Корсике". Через некоторое время охранники вывели протестующих из зала.

6 апреля кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон оказался весь обсыпан мукой в ходе предвыборного митинга в Страсбурге. Такую акцию совершил неизвестный молодой человек в тот момент, когда политик шел к сцене, чтобы произнести речь.

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