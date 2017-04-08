Charlie Hebdo высмеял Трампа после ракетного обстрела Сирии

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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo высмеял президента США Дональда Трампа после ракетного удара США по военной базе в Сирии.

Французское издание Charlie Hebdo опубликовало рисунок с изображением президента США Дональда Трампа на фоне взмывающей в небо ракеты. Карикатура сопровождается комментарием: "В апреле делай все, что хочешь".

Charlie Hebdo откликнулся на американский ракетный обстрел Сирииhttps://t.co/roOnrSL3ds pic.twitter.com/Gq7GBVBjg9 — ИА «Политика сегодня (@napolitinfo) 8 апреля 2017 г.

США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской армии в провинции Хомс. По объекту было выпущено не менее 60 крылатых ракет.

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