Минобороны предложило отправить экспертов на авиабазу Шайрат

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США за сутки после удара по сирийской авиабазе Шайрат так и не предоставили доказательств наличия там химического оружия. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что аэродром уже посетили десятки представителей СМИ, местной администрации, пожарных служб и полиции.

Вашингтон до сих пор не предоставил доказательств наличия химоружия на атакованной ВМС США сирийской базе Шайрат. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Аэродром посетили десятки представителей СМИ, местной администрации, пожарных служб, полиции, не говоря о сирийских военнослужащих. При этом на Шайрате не обнаружено хранилищ и тем более боеприпасов с химоружием. Все находившиеся и присутствующие на аэродроме люди не одевают противогазы и чувствуют себя совершенно нормально", - сказал генерал-майор.

"Таким образом, возникает вопрос: кто и что именно в очередной раз подсунул очередному президенту США в качестве "доказательств" наличия в неугодном Вашингтону государстве "химического оружия"? Уж слишком сильно все опять смахивает на пробирку с белым порошком К. Пауэлла или доклады британскому премьер-министру о якобы наличии химоружия в Ираке", - отметил Конашенков.

По его словам, для того, чтобы прояснить вопрос о наличии на сирийской базе Шайрат химического оружия, стоило бы пригласить туда экспертов.

США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской армии в провинции Хомс. По объекту было выпущено не менее 60 крылатых ракет.

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