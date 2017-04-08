Трамп похвалил военных за "хороший" удар по Сирии

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Американский президент Дональд Трамп выразил благодарность военным, которые, по его мнению, хорошо представили страну во время атаки на сирийскую авиабазу.

Дональд Трамп заявил, что американские военные хорошо представили США и мир во время удара по Сирии. Об этом американский лидер написал в субботу в своем Twitter.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2017 г.

Накануне в Минобороны России сообщили, что эффективность удара США по сирийскому аэродрому Шайрат оказалась крайне низкой. По объекту было выпущено 59 крылатых ракет, цели достигли только 23.

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