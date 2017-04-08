Пушков об отмене визита Джонсона: Лондону нечего нам сказать

Теги: Политика сирия мид великобритания

Отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву означает, что Лондону нечего сказать Москве. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Россию. "Отмена визита Джонсона в Москву - лишь констатация того, что Лондону нечего нам сказать, кроме стандартных обвинений. Пустая трата времени", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Отмена визита Джонсона в Москву - лишь констатация того, что Лондону нечего нам сказать, кроме стандартных обвинений. Пустая трата времени. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 апреля 2017 г.

Ранее в российском МИД назвали абсурдным повод для отмены визита в Москву главы МИД Великобритании. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что "наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности".

В субботу Борис Джонсон в Twitter сообщил о своем решении отменить запланированный на 10 апреля визит в российскую столицу из-за ситуации в Сирии.

Читайте также:

В МИД России прокомментировали отмену визита Джонсона в Москву