СМИ узнали об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову

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В западную часть Тихого океана 8 апреля отправилась американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Carl Vinson. Группа выдвигается туда в ответ на последние провокации со стороны КНДР.

Ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Carl Winson выдвигается в западную часть Тихого океана из Сингапура. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

По словам источника из числа официальных военных представителей, группа выдвигается в этот район Тихого океана из-за последних провокаций со стороны КНДР, которая продолжает испытательные пуски баллистических ракет.

В настоящий момент неизвестно, какие именно действия группировки запланированы. Ранее авианосец уже заходил в Южную Корею в рамках совместных американо-южнокорейских учений в марте.